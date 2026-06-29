世界注視の大一番が刻々と近づいてきた。北中米W杯の1次リーグF組をオランダに次いで2位で通過した森保ジャパンは、日本時間30日午前2時にキックオフされる決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に臨む。【もっと読む】選手のためじゃない！「給水タイム」でスポンサーは400億円のバカ儲け日本代表は2025年10月、東京・調布でブラジル代表と強化試合を行い、前半の0-2から後半の3得点で逆転勝利を飾った。日本にとって王国ブラ