あなたは読めますか？突然ですが、「独善」という漢字読めますか？リーダーシップのあり方や、個人の振る舞いを批判する文脈でしばしば耳にする言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「どくぜん」でした！独善とは、自分一人だけが正しいと信じて、他人の意見を顧みないことを意味します。「独」はひとり、「善」は正しい・よいことを指し、客観性を欠いた自分勝手な正義感を振りかざすニュアンスが含まれていま