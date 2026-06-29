あなたは読めますか？突然ですが、「賄う」という漢字読めますか？食事の準備や、やりくりをすることを指す言葉として日常的に使われていますが、いざ漢字で見ると「有」と「貝」の組み合わせに、読み方を一瞬迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「まかなう」でした！「賄う」とは、食事を整えて提供することや、限られた費用・物資の範囲内でやりくりをして、必要なものを整えることを意味します。もと