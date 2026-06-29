２７日、空から見た長寿湖観光風景区。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶6月29日】中国重慶市の観光名所、長寿湖観光風景区は最近、暑さをしのぎ、レジャーを楽しむ市民や観光客でにぎわっている。長寿湖は面積65平方キロで、203の島が点在する。地元政府は近年、環境を優先しつつ文化と観光の融合発展を推進し、水位変動域の管理や水質保全、生物多様性の回復に取り組んできた。湖の水質は安定的に基準を