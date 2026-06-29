FIFAワールドカップ、ブラジルとの大一番は大人気ユニフォームで臨むことになりました。熱戦が繰り広げられたグループステージを1勝2分けの2位で通過した森保ジャパン。日本時間の今夜遅くに、王国・ブラジルとの決勝トーナメント1回戦に挑みます。その大一番に着用するのが、アウェー用の白いユニフォームです。グループステージ3試合とも青のホーム用で戦ったため、今大会では初登場となります。このアウェーユニフォームですが