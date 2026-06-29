サッカー元日本代表の田中マルクス闘莉王氏（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球のオリックス、阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）とのオフショットを披露した。闘莉王氏は「とんでもないフィジカルモンスターに遭遇」と報告。「すぽると！で同級生の糸井さんと初共演」と、ともに1981年生まれの糸井氏との2ショット写真を公開した。共演番組では「現地レポートの柿谷君含めて、天才闘将超人の揃い踏みとい