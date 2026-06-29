ブタの腎臓を人に移植する国内初の「異種移植」の治験が始まります。明治大学発のベンチャー企業「ポル・メド・テック」は、拒絶反応が起きにくいよう遺伝子を改変したブタの腎臓を腎不全の患者に移植する「異種移植」の研究を進めています。実用化に向けた治験は北海道大学病院と神奈川県の湘南鎌倉総合病院の2カ所で、早ければ2028年にも実施されます。研究が先行するアメリカでは、この技術を用いた移植により、透析が不要な状