半年間のけがれを祓（はら）い無病息災などを願う夏越の祓が28日から三重県鳥羽市の金胎寺で始まり、境内には大きな「茅（ち）の輪」が設置されました。金胎寺は平安時代に弘法大師によって開かれた歴史ある寺で、1995年の火災によって本堂が消失しましたが、本年秋に20年の時を経て再建されました。茅の輪くぐりは本堂をなくした寺の新たな祈りの場にと、地元の有志らの提案で始められたもので、約2メートルにもなる茅の輪には地