柔道の普及や競技力の向上を図るとともに、世界で活躍する選手や地域に貢献できる人材を育成しようと、28日に三重県津市で柔道の大会が行われました。この大会は津地区柔道会が開いたもので、津市にある柔道場などから140人以上の選手が参加しました。試合に先立ち、オリンピックメダリストの中村美里さんによる柔道教室が行われました。柔道教室では、最初にゲームを取り入れたウオーミングアップで子どもたちの緊張をほぐすと、