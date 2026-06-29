物価高騰などによって生活に困窮する高齢者世帯などを支援しようと、28日に三重県鳥羽市で食料品などの配布が行われました。物価高騰などの影響を受けている高齢者世帯をはじめとする市民の生活を支援するとともに、公的な支援事業などについて知ってもらおうと、鳥羽市社会福祉協議会が県の事業を活用し行ったものです。28日は、生活協同組合コープみえやイオンの支援を受け米やレトルト食品、缶詰などの生活必需品が入った800セ