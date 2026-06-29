三重県が誇る真珠の魅力や正しい知識を学ぶ講座が、28日、津市にある三重県総合博物館MieMuで開かれました。この講座は、真珠を購入する際に品質の見分け方や選び方を知ってもらおうと、三重県真珠振興協議会が開いているもので、20人以上の応募の中から選ばれた12人が、午前と午後に別れて参加しました。はじめに真珠アドバイザーの資格を持つ2人の講師が、三重県産の真珠や真珠の養殖で実際に使われている道具を使って、真珠がで