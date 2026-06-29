28日午後、横手市赤坂字山崎の市道でクマが目撃されました。横手警察署の調べによりますと28日午後3時10分ごろ、横手市赤坂字山崎の市道を歩いているクマ1頭を、自転車で走っていた横手市の10代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは5メートルほどで、旭小学校まで約100メートルの場所です。