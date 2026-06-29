三重県御浜町の農園でトウモロコシの収穫が最盛期を迎えています。御浜町の「かきうち農園」では、この地域で盛んなミカンやレモンの生産を主に行っていて、かんきつ類の農閑期である6月と7月は、この時季に旬を迎えるトウモロコシを栽培しています。阿田和にある約7000平方メートルの農地では、トップクラスに甘い品種の「ホイップコーン」を育てています。収穫したトウモロコシは、近くの店で収穫当日の午後に並べるため、作業は