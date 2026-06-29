男女のトッププロとアマチュア選手が出場し、全国ナンバー1を決める東海地方最大級のボウリング大会が、26日から三重県と愛知県で行われました。東海ボウリング場協会などが1970年から開いている大会で、今年は男子のプロ132人、アマチュア72人、女子のプロ111人、アマチュア21人の合わせて336人が出場し、会場を三重県と愛知県に分けて競技が行われました。このうち、県内の会場では男子の予選が行われ、東海地区の予選を勝ち抜い