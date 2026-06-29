三重県伊勢市の陶芸家 薮谷尚子さんの個展が、津市の百貨店 松菱で開かれています。薮谷さんは、約45年前、文化調査員や土器の復元調査などに携わっていた際に土器の美しさにひかれて作陶をはじめました。現在は、伊勢市に「伊勢阿吽窯」を構えて作品を作り続けていて、東海伝統工芸展や県展などの公募展で入選を重ねています。薮谷さんの作品は、釉薬を使わずに1100度から1300度の高温で焼き上げる「焼しめ」の技法で作られていて