ハイブリッド専用＆8人乗り設定スズキは2026年6月1日、3列シートミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発表しました。今回の改良ではラインナップの見直しや快適性の向上によりファミリーカーとしての実用性を高めましたが、では販売店ではどのような反響があるのでしょうか。ランディは3列シートを備えるミドルサイズのミニバンで、初代は2007年に登場しました。【画像】超カッコいい！ これがスズキ新型「“8人乗り”