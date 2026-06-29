２０２５年８月、北海道・知床の羅臼岳で登山者がクマに襲われ死亡した事故を受け、登山道が閉鎖されていましたが、再開に向け、６月２９日に関係機関が巡視を行っています。知床の羅臼岳では２９日、７月の登山道の閉鎖解除に向け、国や地元の自治体などが巡視を行っています。２０２５年８月、羅臼岳の登山道で、２６歳の東京の男性が友人と下山中にクマに襲われ死亡しました。この事故を受け、登山道は閉鎖されていました。巡視