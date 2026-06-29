北海道江別市の商店街で発生した火事で拠点を失った古本の販売などを行う団体が活動を再開し、札幌で即売会を開いています。即売会を開いたのは、古本の販売などを行う団体「北海道ブックシェアリング」です。この団体は、２０２６年１月に発生した江別市の大麻銀座商店街の火事で事務所を失いましたが、５月に札幌市白石区に拠点を移し、活動を再開しました。今回の即売会では、個人や団体から寄付されたおよそ６０００冊の本を７