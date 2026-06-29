気象庁によりますと、奄美地方付近にある梅雨前線がきょう（29日）には九州南部付近まで北上し、あす（30日）夜遅くにかけて九州南部付近に停滞する見込みです。 ＜画像で確認する＞警報級大雨の時間帯／週間天気予報／週末までの雨シミュレーション この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県では大気の状態が非常に不安定となっています。このため、鹿児島県では、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻など