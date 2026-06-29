最終ラウンド、6番でバンカーショットを放つ松山英樹。通算14アンダーで14位＝TPCリバーハイランズ（共同）米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は28日、コネティカット州クロムウェルのTPCリバーハイランズ（パー70）で最終ラウンドが行われ、通算21アンダーの259でビクトル・ホブラン（ノルウェー）とスコッティ・シェフラー（米国）が首位に並んだ。プレーオフは日没のため29日に持ち越しとなった。松山英樹は連日の66をマーク