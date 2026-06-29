どんな依頼も完璧にこなす「幻の料理人」・味沢匠。 冷徹にも見える彼が、唯一尊敬し、そのルーツとなった人物がいます。 それが彼を育て上げた「竹山先生」です。 今回は『ザ・シェフ』の第13話「味返し」に登場する、恩師・竹山先生の心に響く熱い名言をピックアップしてご紹介します！ 名言1：「オメエが自分の腕で学ぶしかねえんだ」 素質がなかった味沢に対し、持てる技術をすべて教え込んだ後に竹山先生が