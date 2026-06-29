劇的な幕切れだった。【もっと読む】元Jリーガー中西哲生さんが語る 名将ベンゲル監督との出会いと「パーソナルコーチ」という仕事日本時間29日午前4時にキックオフされた決勝トーナメント初戦。ともに初めて1次リーグを突破した南アフリカ（A組2位）とカナダ（B組2位）との戦いは、0-0のまま延長に突入──と思われたが、後半アディショナルタイム（AT）に入り、開催国のカナダがゴールをこじ開けた。AT2分。右サイドからの