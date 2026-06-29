酒を飲まない人と飲む人が一緒に時間を過ごす場合、様々なジレンマが発生しがちである。これは、人間関係における非常に重要イシューなので、2026年初夏、一旦結論をつけねばなるまいと思い至った次第である。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】【写真】飲兵衛の筆者が酒を楽しみながら散策した京都の風景飲兵衛天国世の中には体質的に酒を飲める人と飲めない人が存在する。飲兵衛と下戸が飲食を伴う会合をする場合、問題が