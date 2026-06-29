つい最近も「自衛隊に入るのは経済的に厳しい家庭の子だけ」といった趣旨の発言で国会議員が猛烈な批判を浴びたように、公務員に対する誹謗中傷に世論は厳しい目を向け始めた。そんな中、根拠なく自衛官を「殺人犯」扱いする陰謀論の拡散について、元海上幕僚副長の真殿知彦氏は「メディアによる深刻な人権侵害だ」と警鐘を鳴らす。＊＊＊きっかけはテレビ番組での評論家の発言か私は今年2月、『日航123便墜落「撃墜説」の真