市川由衣（40）が29日、インスタグラムで「私、市川由衣は、6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました」と発表した。市川は、5月31日にインスタグラムで15歳から25年、所属してきた研音からの退所を発表していた。今回の移籍に「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります。応援してくださる皆さまに、作品を通して恩返し出来るよう頑張ります。これからもよろしくお願いいたします