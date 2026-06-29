◇プロ野球セ・リーグ巨人2-1DeNA（6月28日、横浜スタジアム）2-0で迎えた8回に2アウトを取りながらも2本の2塁打で1点を失った大勢投手を、イニング途中で交代させた巨人。杉内俊哉投手チーフコーチは「本人としては悔しい試合になったかもしれないですけど、調子がいいときばかりじゃないですからね。みんなでカバーしながら。そこは本人も分かっていると思います」と語りました。試合後には村田善則コーチらとともに、大勢投手