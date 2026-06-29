【第52話】 無料公開期間：7月12日まで 第52話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは6月29日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第52話「ボーイッシュ彼女にバレたくなさすぎる」の無料公開を「ガンガンONLINE」にて開始した。公開期間は7月12日まで。 第52話では、大地があきらにバレないようにイメチェンするため、ファッションについて