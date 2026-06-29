28日昼前、鹿角市十和田大湯の国道103号でクマが目撃されました。鹿角警察署の調べによりますと28日午前11時15分ごろ、鹿角市十和田大湯字上ノ湯の国道103号にクマ1頭がいるのを、歩いていた鹿角市の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは15メートルほどで、大湯小学校からは約300メートルの町の中心部です。付近には道の駅おおゆやホテルなどがあります。