ＩＮＰＥＸや石油資源開発は反落。２６日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の８月限が前日比２．６９ドル安の１バレル＝６９．２３ドルに下落。米イスラエルによるイラン攻撃が始まった２月下旬以来、約４カ月ぶりの安値水準となった。一時６８．５６ドルまで値を下げた。サウジアラビアの国有石油会社サウジアラムコが２６日、ペルシャ湾ラス・タヌラターミナルでの石油