高松市の女子トイレに正当な理由が無く侵入したとして、高松市円座町の地方公務員の男（39）が、きょう（29日）逮捕されました。 警察によりますと、男は正当な理由がないのに、おととし（2024年）9月21日ごろから11月13日午前8時30分ごろまでの間、高松市防災合同庁舎の女子トイレに侵入した建造物侵入の容疑が持たれています。 おととし11月13日に職員から「女子トイレのベビーチェアにカメラが設置されている」と110番
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