午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９１０、値下がり銘柄数は６０９、変わらずは３３銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位にその他製品、保険、小売、サービスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS