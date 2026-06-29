瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も日差しが届きますが、岡山県北部では湿った空気の影響で、雨の降るところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で31度、高松で30度の予想です。28日よりも3度前後気温が高いでしょう。 30日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、午後は雨雲のかかるところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で19度、高松で22度でしょう。日中の最高