きのう昼ごろ、山形市のさくらんぼ畑で、ビニールハウスに上って作業していた６９歳の男性が４メートル下の地面に転落し大けがをしました。 警察によりますと、きのう午前１１時１０分ごろ、山形市蔵王半郷のさくらんぼ畑で、ビニールハウスに上ってビニールをはがす作業していた、近くに住む農業の男性（６９）がおよそ４メートル下の地面に転落しました。 この事故で、男性は肋骨を折るなどの大