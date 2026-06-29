ホームセンターでガステーブルなどを盗んだとして、２７日、４３歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、本籍が新庄市の住居不定、団体職員の男（４３）です。 警察によりますと、男は今月２６日の午後２時４０分ごろ、山形市にあるホームセンターで、ガステーブルなど４点（販売価格合計およそ１３万７０００円）を盗んだ疑いが持たれています。 被害を確認した警察が捜査