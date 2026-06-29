FIFAワールドカップ2026 日本代表対ブラジル代表を中継するフジテレビが放送時間、実況・解説を発表した。6月30日（火）日本時間2時キックオフのブラジル戦は、フジテレビ系列で生中継。キックオフ1時間10分前の0時50分〜放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。【フジテレビ系FIFAワールドカップ2026メインキャスター】ジョン カビラ【フジテレビ系FIFAワールドカップ2026メイン解説】 小野伸二（元日本代表）【フジ