女優の市川由衣（40）が29日、自身のSNSを更新し「アミューズクリエイティブスタジオ」への所属を発表した。市川は先月31日に、SNSで所属事務所「研音」の退所を報告しており、「前回の投稿に温もり溢れるメッセージをいただき、ありがとうございました」と感謝。「私、市川由衣は、6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました。心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と