「FIFAワールドカップ2026」グループステージ終了にともない、決勝トーナメントの中継カードが決定した。注目の対決が揃った6試合を、日本テレビ系全国ネットで生中継する。 ＜決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）＞ ・7月1日(水)午前1:39～コートジボワール×ノルウェー ＊日本がブラジルに勝ったら次に戦う相手 ・7月3日(金)午前7:40～ポルトガル×