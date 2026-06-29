近鉄京都線で普通列車が脱線した事故をめぐり、国の運輸安全員会の鉄道事故調査官らが29日午前10時半前、現場に入り、調査を始めました。 29日午前5時すぎ、近鉄京都線の京都駅構内で普通列車が脱線しました。この事故でけがをした人はないということです。 近畿日本鉄道によりますと、午前5時13分頃、近鉄京都線の京都駅構内で京都発・橿原神宮前行きの4両編成の普通列車が脱線しました。 脱線したのはホームを出てすぐ