平山被告は「殺人幇助（ほうじょ）」を主張’24年４月に栃木県那須町で東京・上野で飲食店を経営していた夫婦の焼死体が見つかった事件で、殺人、死体遺棄・損壊の罪に問われている佐々木光被告（30）と平山綾拳被告（27）の裁判員裁判が６月25日、東京地裁で開かれた。この日は平山被告の被告人質問が行われ、前日の佐々木被告の証言と食い違いを見せた。起訴状などによると上野・アメ横で飲食店を経営する宝島龍太郎さん（当時55