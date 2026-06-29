猫が『鼻血』を出しているときに疑うべき病気3選 1.猫風邪（猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症） 猫が鼻血を出す原因として非常に多いのが、猫ヘルペスウイルス感染症や猫カリシウイルス感染症など、いわゆる「猫風邪」です。 これらのウイルスに感染すると、通常、重度のくしゃみや鼻水が引き起こされます。 しかしそれだけでなく、症状が悪化して鼻の粘膜が激しく炎症を起こしたり、激しいくし