梅木佳子監督新作映画「彩雲」トークショー7月4日マルタスで開催 香川県丸亀市在住の映画監督、梅木佳子さんが第五弾となる長編映画作品『彩雲』の撮影を2026年夏に開始します。完成は、2027年5月の予定です。今回、監督が問いかけるテーマは、近年たびたび話題となる社会課題「少子化」の背景にある、望まない妊娠や孤立出産など、若年女性が置かれている厳しい現実です。7月4日（土）午後2時からは