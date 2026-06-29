薄氷の合意はやっぱりもろかった。トランプ大統領「全面開放」強弁も…日本のタンカーはホルムズ海峡「通過できません！」な理由17日に戦闘終結の覚書に署名し、停戦した米国とイランだが、最終合意に向けた協議を始めたはずが、再び攻撃の応酬に発展した。米中央軍は27日、イラン国内やホルムズ海峡付近でイランの軍事目標10カ所を空爆。前日の26日にもイランの複数施設を空爆した。イランがホルムズ海峡を航行中の貨物船や