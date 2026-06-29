西村美月 選手提供：天満屋 函館マラソンが6月28日、北海道函館市で行われ、女子ハーフで天満屋の西村美月選手が1時間10分51秒で優勝しました。2位には、同じく天満屋の前田穂南選手が1時間11分7秒で入りました。