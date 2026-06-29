7月17日に会期末を迎える今国会が荒れている。【もっと読む】高市首相また国会で火ダルマ…中傷動画や暗号資産疑惑めぐり“小芝居”炸裂の答弁修正事の発端は先週末の26日。衆院議院運営委員会が野党が不在の中、与党提出の定数削減法案と副首都創設法案を、それぞれ委員会に付託することを議決。これに、野党5党が反発、衆院での一切の審議拒否を決めた。いさかいの元凶は高市首相本人だ。秘書が関与したとされる「中傷動画