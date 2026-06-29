突如として起きた“大物議員”の「反乱」に、自民党内に衝撃が走った。小渕優子元経産相が党税制調査会（税調）の小野寺五典会長に、25日までに幹部職の辞意を伝えたのだ。【もっと読む】「2年限定の飲食料品の消費税ゼロ」がなぜか「給付」に一本化？「国民会議」案の定“迷走”の舞台裏税調幹部（インナー）は小渕氏を含め9人で、党内でも強い権限を持つ。中でも小渕氏は、財政規律を重視する立場として知られる。超党派の社