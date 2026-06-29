歌手で俳優の美輪明宏さんが老衰のため6月20日に亡くなったことが明らかにされ、悲しみの声が広がっている。91歳だった。【もっと読む】美輪明宏や黒柳徹子は“後続人”と生活 高齢セレブ芸能人に学ぶ「終活」事情関係者によれば、ここ1年は、高齢のため仕事をセーブし、約3カ月前に体調を崩してからは、自宅で静養を続けていたそうだが、最期は家人に「ありがとう」と伝え、眠るように旅立っていったという。美輪さんは、19