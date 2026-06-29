サンリオが実施した、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終順位を発表！総得票数は過去最多の7,064万7,379票となり、第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」でした。初回速報順位では「シナモロール」が首位となりましたが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝きました☆ 「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表 総得