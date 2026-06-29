歌手の氷川きよしさんが、自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。老衰のため、９１歳で死去したことが公表された、歌手で俳優の美輪明宏さんを追悼しました。【写真を見る】【 美輪明宏さん死去 】氷川きよしさんが追悼「ずっと美輪さんは心に生きています。 そしてみなさんの心に残り続けます。」氷川さんは「美輪明宏さんの御冥福をお祈りします。」と書き出すと、「20代の頃北野武監督のテレビ番組でご一緒させてい