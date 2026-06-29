ＮＨＫで２６日に放送されたサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の１次リーグ「日本×スウェーデン」の平均視聴率（関東地区）は世帯３５・０％、個人１９・８％だった。ビデオリサーチ社が２９日発表した。世帯の瞬間最高視聴率は３７・８％で、前半終了間際の午前８時４７分だった。