西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが6月27日、自身のインスタグラムを更新。たくましい腕の筋肉が際立つショットを公開し、注目を集めています。 【写真を見る】【 西川忠志 】「ナイスマッスル！」「凄い腕」新大阪駅からの出発報告で見せた“バキバキの筋肉”に絶賛の声投稿によると、吉本新喜劇・すっちー座長作品の公演のため、愛知県刈谷市へ向かっているとのことです。この